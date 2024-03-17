В рамках сокращений EA, Respawn Entertainment потеряла более двадцати сотрудников

Сокращения в Respawn Entertainment: уволено более 20 сотрудников

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По меньшей мере 23 сотрудника были уволены из Respawn Entertainment в результате сокращений, проводимых в рамках корпорации EA, что приведет к потере работы около 5% её персонала, что затронет примерно 670 сотрудников.

Фото: flickr.com by instacodez is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Информация о сокращениях в Respawn Entertainment стала известна через социальные сети, где руководитель соцсетей Apex Legends Алекс Акерман объявил о своём увольнении после пяти лет работы в студии. Компания приняла решение о закрытии его должности в связи с проводимой реструктуризацией.

Причина сокращений в EA связана с отказом от использования лицензионной интеллектуальной собственности в пользу собственных франшиз. Однако Respawn Entertainment и Apex Legends, над которым студия работает, будут продолжать получать поддержку от EA