Alone in the Dark (2024): THQ Nordic приняли решение отказаться от защиты Denuvo

Alone in the Dark выйдет без механизмов защиты от взлома

Видеоигры

Издатель THQ Nordic решил не использовать защиту Denuvo и другие технологии против пиратства и взлома для хоррора Alone in the Dark (2024). Эксперты ожидают, что нелегальные копии игры появятся в сети уже в первый день после релиза.

Фото: flickr.com by Jose Manuel Segovia is licensed under CC BY-ND 2.0

Alone in the Dark — это переосмысление одноименного хоррора 1992 года, который был выпущен под управлением DOS. Игра будет доступна на ПК в цифровом магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Релиз Alone in the Dark запланирован на 20 марта 2024 года.