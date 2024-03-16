Ютубер поделился геймплейным роликом мобильной версии Need for Speed с закрытого бета-тестирования

В Китае началось закрытое бета-тестирование новой версии NFS: Assemble, в котором игроки могли опробовать обновленную версию гоночной игры. Ютубер Techzamazing принял участие в этом тестировании и записал видео с игровым процессом.
В обновленной версии Need for Speed: Assemble разработчики внесли изменения в интерфейс и основное лобби, улучшили погодную систему, переработали структуру мира (разделив его на 4 части), добавили новые автомобили, режим "Командные гонки", фоторежим, новые спецэффекты, возможность создания собственного клана, музыкальный плеер с 13 треками и многое другое.
Ожидается, что релиз игры состоится до конца 2024 года.
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