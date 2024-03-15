Плавный геймплей в Dark Souls 2: моддер решил проблему ограничения частоты кадров

Моддер увеличил частоту кадров в Dark Souls 2

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Моддер с ником emoose преодолел ограничение в 60 кадров в секунду в Dark Souls 2 с помощью DS2 Frame Unlimiter, что позволит игрокам насладиться игрой с более высокой частотой кадров.

Фото: flickr.com by psygeist is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

FromSoftware всегда сталкивалась с проблемой частоты кадров в своих играх. Несмотря на то, что Armored Core 6 стала первой игрой студии с поддержкой высокой частоты кадров, многие предыдущие игры, включая Dark Souls 3, ограничивались 30 кадрами в секунду. Это создавало различные проблемы при использовании модов для увеличения FPS, включая быстрый износ оружия, сокращенные прыжки и сломанные анимации текстур.

Особенно раздражающим был бы первый пункт, учитывая хрупкость многих оружий в Dark Souls 2. Модификация от emoose решает эти проблемы, обеспечивая более плавный геймплей. Однако мод все еще находится в бета-версии и отключает доступ к онлайн-режиму из-за риска возможного бана.