Плавный геймплей в Dark Souls 2: моддер решил проблему ограничения частоты кадров

Моддер с ником emoose преодолел ограничение в 60 кадров в секунду в Dark Souls 2 с помощью DS2 Frame Unlimiter, что позволит игрокам насладиться игрой с более высокой частотой кадров.
FromSoftware всегда сталкивалась с проблемой частоты кадров в своих играх. Несмотря на то, что Armored Core 6 стала первой игрой студии с поддержкой высокой частоты кадров, многие предыдущие игры, включая Dark Souls 3, ограничивались 30 кадрами в секунду. Это создавало различные проблемы при использовании модов для увеличения FPS, включая быстрый износ оружия, сокращенные прыжки и сломанные анимации текстур.
Особенно раздражающим был бы первый пункт, учитывая хрупкость многих оружий в Dark Souls 2. Модификация от emoose решает эти проблемы, обеспечивая более плавный геймплей. Однако мод все еще находится в бета-версии и отключает доступ к онлайн-режиму из-за риска возможного бана.
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