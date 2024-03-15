Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Volkswagen анонсировала новый электрический фургон ID.Buzz GTX с 335 лошадиными силами
Французские офицеры высказались против идеи Макрона отправить войска на Украину
Неправильный прикус: пять фактов, которые надо знать
Дети известных актёров, которым незнакомо слово "нет"
Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма
Популярным морским курортом остается Чёрное море
Герань будет цвести! Делимся правильной подкормкой растения
Ученые обнаружили в Ираке храм персидской богини плодородия Анахиты
Страдающему от миодистрофии Дюшенна мальчику из Тюмени собрали более 300 млн рублей на лечение
Плавный геймплей в Dark Souls 2: моддер решил проблему ограничения частоты кадров

Моддер увеличил частоту кадров в Dark Souls 2

1:00
Видеоигры

Моддер с ником emoose преодолел ограничение в 60 кадров в секунду в Dark Souls 2 с помощью DS2 Frame Unlimiter, что позволит игрокам насладиться игрой с более высокой частотой кадров.

Моддер увеличил частоту кадров в Dark Souls 2
Фото: flickr.com by psygeist is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

FromSoftware всегда сталкивалась с проблемой частоты кадров в своих играх. Несмотря на то, что Armored Core 6 стала первой игрой студии с поддержкой высокой частоты кадров, многие предыдущие игры, включая Dark Souls 3, ограничивались 30 кадрами в секунду. Это создавало различные проблемы при использовании модов для увеличения FPS, включая быстрый износ оружия, сокращенные прыжки и сломанные анимации текстур.

Особенно раздражающим был бы первый пункт, учитывая хрупкость многих оружий в Dark Souls 2. Модификация от emoose решает эти проблемы, обеспечивая более плавный геймплей. Однако мод все еще находится в бета-версии и отключает доступ к онлайн-режиму из-за риска возможного бана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
Brabus представил нового монстра: Mercedes-AMG S63 E-Performance с 930 лошадиными силами
Восемь способов ускорить обмен веществ
RS: слова Путина об Украине должны заставить Запад задуматься о переговорах
Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению
Учёные нашли эффективную и безопасную методику лечения облысения
Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради сохранения власти
Нужно ли перепахивать огород весной?
Revolution Team преображает классику: GTA Vice City в стиле Grand Theft Auto IV
МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину
Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников