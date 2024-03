Фанаты игрока CS2 s1mple нашли намеки на его трансфер в новый клуб

Фанаты Александра s1mple Костылева поделились в социальных сетях своими догадками на счет перехода игрока в Ninjas in Pyjamas или G2 Esports.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository