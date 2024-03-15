Фанаты игрока CS2 s1mple нашли намеки на его трансфер в новый клуб

Фанаты игрока в Counter-Strike 2 Александра s1mple Костылева решили, что он переходит в G2 или NiP

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Фанаты Александра s1mple Костылева поделились в социальных сетях своими догадками на счет перехода игрока в Ninjas in Pyjamas или G2 Esports.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository

Дело в том, что поклонников смутила публикация геймера в запрещенной соцсети — он запостил фото катаны. Затем команда выложила фото с s1mple в самурайской форме.

Пользователи решили, что киберспортсмен вступил в Ninjas in Pyjamas, но позже начали думать и о переходе Костылева в G2.

"Игрок просто фанат японской культуры", — написали представители NAVI.

Напомним, что 19 февраля s1mple стал стендином Team Falcons. Он играл за коллектив в одном матче на BLAST Premier: Spring Showdown 2024, после чего группа покинул турнир.