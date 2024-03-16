Ubisoft готовит изменения для Skull and Bones в ответ на критику игры

Ubisoft ответил на критику: что изменится в Skull and Bones?

1:33 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ситуация с Skull and Bones становится всё более сложной для Ubisoft, критика со стороны даже самых преданных фанатов пиратского приключения не утихает. В ходе последнего стрима с разработчики Skull and Bones заявили, что в ближайшем будущем будут внесены многочисленные изменения и улучшения. Среди них:

Фото: commons.wikimedia.org by Лиан Чанг is licensed under CC BY 2.0

Расширение вместимости складов в мануфактурах

Возможность включения глобального PvP по всей карте

Улучшение малых кораблей для создания сбалансированного эндгейма

Исправление ошибок в миссиях

Введение голосовой и текстовой связи на следующей неделе

Отключение раздражающих сообщений при покупке или модификации корабля

Изменения в поведении ветра, с редкими изменениями направления

Улучшения в наведении ракет на цель

Возможность продажи предметов со склада

Ожидается, что большинство изменений будет реализовано в патче 1.3, который выйдет на следующей неделе. Однако Ubisoft не упомянула о самых серьезных проблемах, таких как зависание консолей, особенно Xbox Series X, и невозможность взаимодействия с NPC и предметами на суше или в портах.

Многие фанаты Skull and Bones также высказывают недовольство из-за ограниченного количества действий в эндгейме и выражают усталость от игрового процесса.

Способна ли Ubisoft отреагировать на критику и добавить больше контента, пока неизвестно. Компания обещает добавить корабли большего тоннажа и новые области карты для исследования, но точные сроки введения этих изменений пока неизвестны.