Ubisoft готовит изменения для Skull and Bones в ответ на критику игры

Ситуация с Skull and Bones становится всё более сложной для Ubisoft, критика со стороны даже самых преданных фанатов пиратского приключения не утихает. В ходе последнего стрима с разработчики Skull and Bones заявили, что в ближайшем будущем будут внесены многочисленные изменения и улучшения. Среди них:
Ожидается, что большинство изменений будет реализовано в патче 1.3, который выйдет на следующей неделе. Однако Ubisoft не упомянула о самых серьезных проблемах, таких как зависание консолей, особенно Xbox Series X, и невозможность взаимодействия с NPC и предметами на суше или в портах.
Многие фанаты Skull and Bones также высказывают недовольство из-за ограниченного количества действий в эндгейме и выражают усталость от игрового процесса.
Способна ли Ubisoft отреагировать на критику и добавить больше контента, пока неизвестно. Компания обещает добавить корабли большего тоннажа и новые области карты для исследования, но точные сроки введения этих изменений пока неизвестны.
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