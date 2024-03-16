Моддер восстановил классическую атмосферу Resident Evil 2, внедрив в ремейк более 1700 фиксированных камер

RE2 Remake Classic Mod: возвращение к корням Resident Evil с фиксированной камерой

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ремейк Resident Evil 2 стал еще более близким к оригинальной версии для PlayStation благодаря внедрению нового мода.

Фото: flickr.com by instacodez is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

RE2R Classic — это модификация REFramework, включающая фиксированную камеру, позволяющую играть с видом от первого лица, характерным для первых частей серии. Мод также предлагает автоприцеливание для облегчения ведения боя, возможность наклона камеры к врагу, использование лазерных прицелов, визуальные изменения и даже редактор камеры, позволяющий настраивать углы обзора.

Автор мода утверждает, что при входе в игру вы увидите персонажа через фиксированную камеру, акцентированную на текущей сцене. Когда вы перемещаетесь по местности, камера автоматически переключается на новые ракурсы, обеспечивая бесшовную смену взгляда, следуя за вашими действиями. Всего мод включает более 1700 фиксированных камер, размещенных таким образом, чтобы игрок мог пройти игру от начала до конца, используя только этот вид отображения.