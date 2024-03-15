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Мультимедийная студия Fly стала частью Behaviour Interactive

Behaviour Interactive приобрела монреальскую студию Fly

1:15
Видеоигры

Behaviour Interactive объявила о приобретении монреальской студии Fly, которая специализируется на создании и продюсировании мультимедийных развлечений. В Fly Studio трудится 25 человек, и она имеет опыт сотрудничества с такими компаниями, как Cirque du Soleil, Neon Global, People Creative и многими другими.

Behaviour Interactive приобрела монреальскую студию Fly
Фото: wikimedia.org by BBC и MSN is licensed under CC0

За время совместной работы Behaviour и Fly Studio участвовали в создании нескольких проектов, включая виртуальное празднование Нового года на Таймс-сквер в 2021 году и AR-приложение Concrete Jungle для Jamestown. Теперь Behaviour надеется, что приобретение Fly поможет ей расширить свои горизонты и зайти на новые рынки, особенно в сегменте приложений с геолокацией.

Behaviour Interactive является крупнейшей канадской игровой студией с более чем 1300 сотрудниками из разных стран мира. Компания наиболее известна благодаря онлайновому ужастику на выживание Dead by Daylight, с которым ознакомилось более 60 миллионов игроков на различных платформах. Кроме того, Behaviour сотрудничает с такими компаниями, как Microsoft, Sony, EA, Warner Bros, Discovery, Take-Two и другими.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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