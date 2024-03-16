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Представлен геймплей Star Wars Outlaws с трассировкой лучей и технологией DLSS от Nvidia

Star Wars Outlaws: Nvidia раскрыла новые горизонты гейминга с технологиями RTX

1:14
Видеоигры

Nvidia представила видеоролик с геймплеем Star Wars Outlaws. Экшен во вселенной "Звёздных войн" выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Геймеры на ПК смогут насладиться различными технологиями Nvidia.

Star Wars Outlaws: Nvidia раскрыла новые горизонты гейминга с технологиями RTX
Фото: commons.wikimedia.org by NASA is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Среди них будут трассировка лучей с физически точными тенями и освещением. Также доступна будет генерация кадров DLSS 3 на видеокартах GeForce RTX 40-й серии. Технология Reflex поможет снизить задержку.

Технический директор Star Wars Outlaws из студии Massive Entertainment выразил мнение о сотрудничестве. Он отметил, что разработчики всегда стремились к созданию красивых игровых миров, для чего отлично подходят технологии Nvidia, включая генерацию кадров DLSS 3. Благодаря этому авторы могут реализовать все свои задумки даже при включенной трассировке лучей.

Пока о Star Wars Outlaws известно немного. В игре будут механики скрытности и ограбления, а также встреча со знакомыми персонажами в ходе сюжета. Все локации для сюжета выбирались с учетом истории главной героини Кей Весс, которая погружается в мир процветающего преступления.

Star Wars™ Outlaws | Launching with DLSS 3, Ray Tracing & Reflex
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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