Представлен геймплей Star Wars Outlaws с трассировкой лучей и технологией DLSS от Nvidia

Star Wars Outlaws: Nvidia раскрыла новые горизонты гейминга с технологиями RTX

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nvidia представила видеоролик с геймплеем Star Wars Outlaws. Экшен во вселенной "Звёздных войн" выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Геймеры на ПК смогут насладиться различными технологиями Nvidia.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Среди них будут трассировка лучей с физически точными тенями и освещением. Также доступна будет генерация кадров DLSS 3 на видеокартах GeForce RTX 40-й серии. Технология Reflex поможет снизить задержку.

Технический директор Star Wars Outlaws из студии Massive Entertainment выразил мнение о сотрудничестве. Он отметил, что разработчики всегда стремились к созданию красивых игровых миров, для чего отлично подходят технологии Nvidia, включая генерацию кадров DLSS 3. Благодаря этому авторы могут реализовать все свои задумки даже при включенной трассировке лучей.

Пока о Star Wars Outlaws известно немного. В игре будут механики скрытности и ограбления, а также встреча со знакомыми персонажами в ходе сюжета. Все локации для сюжета выбирались с учетом истории главной героини Кей Весс, которая погружается в мир процветающего преступления.