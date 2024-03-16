Ubisoft: игры серии Far Cry покорили сердца более чем 90 миллионов игроков

Ubisoft отмечает двадцатилетие знаменитой серии шутеров Far Cry. К этому важному событию компания сделала объявление: общее число игроков в серии превысило 90 миллионов человек.
Первая игра Far Cry была выпущена в 2004 году, и с тех пор компания выпустила ещё пять основных частей, а также спин-офф Far Cry 3: Blood Dragon. Far Cry 6, вышла в октябре 2021 года и была включена в список самых популярных игр в Steam.
На данный момент компания занимается разработкой Far Cry 7, которую, предположительно, мы увидим осенью 2025 года. По информации от внутренних источников, в этой части игры будет ограничено время для спасения семьи: игрокам будет дано всего 24 часа реального времени на выполнение миссии, иначе она провалена.
Празднование двадцатилетия Far Cry продлится до 24 марта. На 21 марта Ubisoft запланировала специальную трансляцию, в ходе которой не будет анонсов новых игр. Вместо этого разработчики поделятся историей создания игр серии Far Cry.
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