Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Дианова: подсолнечное масло полезнее оливкового
Певица Максим поставила сольную карьеру на паузу
5 распространенных ошибок водителей, ускоряющих износ шипованных зимних шин
Как, зачем и стоит ли управлять менструальным циклом
Росстат опубликовал официальные показатели роста цен на отдых в Египте, Турции, Абхазии и Таиланде
Девушка вылила зеленку в урну для бюллетеней, и попала под статью
Метеоролог Ильин спрогнозировал тёплую и сухую погоду во второй половине марта в Москве
Брат мэра Киева Кличко призвал дать Украине шанс сменить Зеленского
Кинологи дали рекомендации, как подготовиться к приобретению щенка
Разработчики из Pieces Interactive объяснили, почему новая история Alone in the Dark такая короткая

Прохождение за одного персонажа в Alone in the Dark займет приблизительно 8 часов

1:12
Видеоигры

Новая история в культовой серии ужасов Alone in the Dark поразит игроков не только захватывающим сюжетом, но и необычным подходом к прохождению. Время, затраченное на игру, составит около восьми часов, однако раскрыть все тайны истории не удастся с первого раза.

Прохождение за одного персонажа в Alone in the Dark займет приблизительно 8 часов
Фото: commons.wikimedia.org by Diseñadores publicitarios is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Разработчики из Pieces Interactive подчеркивают, что для полного погружения в мир Alone in the Dark придется пройти игру дважды — сначала за Эдварда, а затем за Эмили.

Детектив Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд проведут игрока через загадочное поместье Дерсето. Их задача — найти дядю Эмили, художника по имени Джереми, которого общество считает сумасшедшим. Начав с простой миссии, герои быстро погружаются в пучину кошмаров.

Дерсето — место, где прошлое сливается с настоящим. Каждый предмет, каждая записка являются частями истории, которая поможет игрокам раскрыть тайны поместья. В мире, где оккультизм переплетается с реальностью, Эдварду и Эмили придется столкнуться не только с монстрами, но и с собственными страхами.

Дата выхода игры Alone in the Dark запланирована на 20 марта 2024 года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле Любовь Степушова Очередной провал ДРГ у границ России, в Харькове уничтожена гостиница с наёмниками Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Последние материалы
Ведущие производители шин ответили на вопрос, сколько лет прослужит зимняя резина без шипов
Блезински высказал недовольство Йоранссоном из-за его критики видеоигр
Егор Крид дал волю слезам на концерте во время песни "Берегу"
Крым приобрел статус самого востребованного курорта России
Французский офицер: мы против русских армия мажореток
Жилищный депозит позволит улучшить условия ипотеки
Алкоголь и здоровье сердца: рекомендации кардиолога Дениса Соколова
ВСУ "вырезаны" ночью в Козинке и уничтожены при отходе на дистанционно заминированное поле
Актёры, которые выбрали семью, а не карьеру
TimesRU: боявшиеся Крымского моста люди погибли далеко от него
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников