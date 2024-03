Разработчики из Pieces Interactive объяснили, почему новая история Alone in the Dark такая короткая

Прохождение за одного персонажа в Alone in the Dark займет приблизительно 8 часов

Новая история в культовой серии ужасов Alone in the Dark поразит игроков не только захватывающим сюжетом, но и необычным подходом к прохождению. Время, затраченное на игру, составит около восьми часов, однако раскрыть все тайны истории не удастся с первого раза.

Разработчики из Pieces Interactive подчеркивают, что для полного погружения в мир Alone in the Dark придется пройти игру дважды — сначала за Эдварда, а затем за Эмили.

Детектив Эдвард Карнби и Эмили Хартвуд проведут игрока через загадочное поместье Дерсето. Их задача — найти дядю Эмили, художника по имени Джереми, которого общество считает сумасшедшим. Начав с простой миссии, герои быстро погружаются в пучину кошмаров.

Дерсето — место, где прошлое сливается с настоящим. Каждый предмет, каждая записка являются частями истории, которая поможет игрокам раскрыть тайны поместья. В мире, где оккультизм переплетается с реальностью, Эдварду и Эмили придется столкнуться не только с монстрами, но и с собственными страхами.

Дата выхода игры Alone in the Dark запланирована на 20 марта 2024 года.