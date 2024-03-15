После того, как Людвиг Йоранссон получил "Оскар" за саундтрек к фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", он выразил благодарность своим родителям за выбор музыкального инструмента вместо игровой приставки, что направило его в мир музыки, принеся признание спустя много лет.
Шведский композитор и дирижер отметил, что в детстве его родители подарили ему гитару и барабаны вместо видеоигр. Это заявление вызвало критику, поскольку было воспринято как пренебрежительное высказывание по отношению к индустрии видеоигр.
Клифф Блезински высказал критику в адрес Йоранссона, считая его заявление "смешным". Он отметил, что увлечение видеоиграми не исключает возможности стать великим композитором, и эти две сферы деятельности не взаимоисключающие. Блезински добавил, что мир полон успешных людей, которые выросли с видеоиграми и продолжают наслаждаться ими.
Отец серии Gears of War также отметил, что видеоигры являются искусством, и если ребенок проводит слишком много времени за игрой, то виноваты в этом родители, а не сама игровая среда.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.