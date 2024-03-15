Клифф Блезински ответил на критику Людвига Йоранссона об индустрии видеоигр

Блезински высказал недовольство Йоранссоном из-за его критики видеоигр

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После того, как Людвиг Йоранссон получил "Оскар" за саундтрек к фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер", он выразил благодарность своим родителям за выбор музыкального инструмента вместо игровой приставки, что направило его в мир музыки, принеся признание спустя много лет.

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Шведский композитор и дирижер отметил, что в детстве его родители подарили ему гитару и барабаны вместо видеоигр. Это заявление вызвало критику, поскольку было воспринято как пренебрежительное высказывание по отношению к индустрии видеоигр.

Клифф Блезински высказал критику в адрес Йоранссона, считая его заявление "смешным". Он отметил, что увлечение видеоиграми не исключает возможности стать великим композитором, и эти две сферы деятельности не взаимоисключающие. Блезински добавил, что мир полон успешных людей, которые выросли с видеоиграми и продолжают наслаждаться ими.

Отец серии Gears of War также отметил, что видеоигры являются искусством, и если ребенок проводит слишком много времени за игрой, то виноваты в этом родители, а не сама игровая среда.