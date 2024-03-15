Геймдиректор Cyberpunk 2077 намекнул на возможность выхода будущих обновлений игры

Разработчики Cyberpunk 2077 намекнули на возможность выхода дополнительных обновлений

1:19 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Геймдиректор Cyberpunk 2077 в CD Projekt RED, Гейб Аматанджело, намекнул на возможность будущих обновлений для игры. По его словам, несмотря на начальные проблемы, высказанные критиками, команда разработчиков смогла поднять уровень игры до серьезного уровня благодаря регулярным обновлениям и исправлениям.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under CC BY 2.0

Недавно было выпущено крупное бесплатное обновление 2.0 и дополнение Phantom Liberty. В декабре 2023 года появилось обновление 2.1.

Это обновление внесло множество изменений, включая работающую систему метро, новые транспортные средства, дополнительные варианты взаимодействия с выбранным романтическим партнером, улучшения в трассировке лучей и другие нововведения. В начале 2024 года было выпущено обновление 2.11, которое, хоть и было небольшим по сравнению с 2.1, исправило раздражающие анимации финишей и другие проблемы.

В интервью Аматанджело подтвердил, что хотя CD Projekt RED заявила о завершении обновлений, в планах компании все еще есть выпуск незначительных патчей, пока у разработчиков будет возможность и работа над игрой не будет мешать другим проектам.