Работа над ремейком "Ведьмака": CD Projekt RED ищет специалистов сразу на несколько ключевых позиций

CD Projekt RED анонсировала работу над полноценным ремейком оригинальной игры "Ведьмак" еще в 2022 году, однако проект находится на ранней стадии разработки, как сообщается студией-разработчиком Fool's Theory.
Создатели Seven: The Days Long Gone и The Thaumaturge опубликовали ряд вакансий для команды, занимающейся разработкой ремейка, на своем веб-сайте. Среди вакансий указаны требования к техническому аниматору, дизайнеру квестов, ведущему программисту, дизайнеру геймплея и ведущему кинематографическому дизайнеру.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.