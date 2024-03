Работа над ремейком "Ведьмака": CD Projekt RED ищет специалистов сразу на несколько ключевых позиций

Процесс создания ремейка оригинального "Ведьмака" все еще находится на ранней стадии

0:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

CD Projekt RED анонсировала работу над полноценным ремейком оригинальной игры "Ведьмак" еще в 2022 году, однако проект находится на ранней стадии разработки, как сообщается студией-разработчиком Fool's Theory.

Фото: flickr.com by K putt is licensed under CC BY-NC 2.0

Создатели Seven: The Days Long Gone и The Thaumaturge опубликовали ряд вакансий для команды, занимающейся разработкой ремейка, на своем веб-сайте. Среди вакансий указаны требования к техническому аниматору, дизайнеру квестов, ведущему программисту, дизайнеру геймплея и ведущему кинематографическому дизайнеру.