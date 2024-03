"Иногда подобные независимые проекты находят свое место в сердцах публики" — BadComedian о "Заре", симуляторе сельского водителя от российской студии

BadComedian высказал свое мнение о новом симуляторе Заря от SBSR

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) поделился своим мнением о недавно анонсированном симуляторе сельского водителя под названием "Заря", разработанном российской инди-студией SBSR. Свой пост контент-мейкер опубликовал на своем личном канале в Telegram.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Как-то раз я играл в MudRunner и влюбился. Потом играл в Disco Elysium и не прошёл, но влюбился. Теперь независимая отечественная студия SBSR анонсировала игру "Заря", где многое напоминает о приведённых выше играх. А сюжет прост: Василий, житель села, пытается вдохнуть жизнь в родной край, помогая сельчанам. Одна из основных механик — доставка грузов на кастомизируемом авто. Зачастую подобные инди проекты поселяются в сердечке, хочется, чтобы и проект "Заря” стал таким. До сих пор в голове The Final Station от студии DO MY BEST (советую всем).

Анонс игры "Заря" состоялся 12 марта. В этом симуляторе игрокам предстоит взять на себя роль водителя в постсоветском селе, занимаясь доставкой посылок и оказывая помощь соседям. Кроме того, в свободное время игровой персонаж сможет заниматься коллекционированием машин, а также отправиться на рыбалку или приготовить шашлыки.