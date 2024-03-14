Блогер BadComedian (Евгений Баженов) поделился своим мнением о недавно анонсированном симуляторе сельского водителя под названием "Заря", разработанном российской инди-студией SBSR. Свой пост контент-мейкер опубликовал на своем личном канале в Telegram.
Как-то раз я играл в MudRunner и влюбился. Потом играл в Disco Elysium и не прошёл, но влюбился.
Теперь независимая отечественная студия SBSR анонсировала игру "Заря", где многое напоминает о приведённых выше играх. А сюжет прост: Василий, житель села, пытается вдохнуть жизнь в родной край, помогая сельчанам. Одна из основных механик — доставка грузов на кастомизируемом авто.
Зачастую подобные инди проекты поселяются в сердечке, хочется, чтобы и проект "Заря” стал таким. До сих пор в голове The Final Station от студии DO MY BEST (советую всем).
Анонс игры "Заря" состоялся 12 марта. В этом симуляторе игрокам предстоит взять на себя роль водителя в постсоветском селе, занимаясь доставкой посылок и оказывая помощь соседям. Кроме того, в свободное время игровой персонаж сможет заниматься коллекционированием машин, а также отправиться на рыбалку или приготовить шашлыки.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.