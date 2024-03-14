Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубнично-фисташковый десерт из греческого йогурта: как приготовить
Экс-премьер Франции заявил, что России помогут союзники
Отбеливание зубов: все, что вы должны знать
Собчак увидела схожесть мерча Гоши Рубчинского с её продукцией
Эксперт Смирнов: силовое свержение Зеленского является шансом для Запада
Киевский режим заявил о постройке настоящей крепости в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Памфилова выделила различия между выборами на Западе и в России
В сети появился тизер ремейка культового фильма "Ворон"
В люксовом отеле Турции произошел пожар
В расширенную библиотеку PS Plus добавят Resident Evil 3 и Marvel's Midnight Suns

Обновление библиотеки PlayStation Plus: новые игры на март

1:03
Видеоигры

Sony анонсировала набор игр, которые будут добавлены в расширенную библиотеку PlayStation Plus в марте. Список включает семь игр, в том числе Resident Evil 3, Marvel's Midnight Suns и LEGO DC Super-Villains.

Обновление библиотеки PlayStation Plus: новые игры на март
Фото: wikimedia.org by Victoria Romanova a.k.a. Milligan Vick is licensed under CC BY-SA 2.0

Обновление библиотеки PS Plus запланировано на 19 марта. Помимо упомянутых игр, пользователи сервиса с подпиской Premium и Extra также смогут попробовать NBA 2K24, Mystic Pillars: Remastered, Blood Bowl 3 и Super Neptunia RPG. В добавление к этим тайтлам будет доступна версия Dragon Ball Z: Kakarot для PS5, которая ранее уже присутствовала в каталоге, но без нативной поддержки текущего поколения консолей.

Кроме того, представители Sony объявили о расширении классической библиотеки PS Plus. Подписчики наивысшего уровня получат доступ к таким играм, как Jak and Daxter The Lost Frontier, Cool Boarders, Gods Eater Burst, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy и другое.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Последние материалы
Собчак увидела схожесть мерча Гоши Рубчинского с её продукцией
Эксперт Смирнов: силовое свержение Зеленского является шансом для Запада
Киевский режим заявил о постройке настоящей крепости в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Памфилова выделила различия между выборами на Западе и в России
В сети появился тизер ремейка культового фильма "Ворон"
В люксовом отеле Турции произошел пожар
Медведев: испытываю чувство брезгливости, слыша о "формуле мира Зеленского"
Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским
Как правильно держать кошку на руках
Дизайнер назвала три вещи, делающие интерьер старомодным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников