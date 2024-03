В расширенную библиотеку PS Plus добавят Resident Evil 3 и Marvel's Midnight Suns

Обновление библиотеки PlayStation Plus: новые игры на март

Sony анонсировала набор игр, которые будут добавлены в расширенную библиотеку PlayStation Plus в марте. Список включает семь игр, в том числе Resident Evil 3, Marvel's Midnight Suns и LEGO DC Super-Villains.

Фото: wikimedia.org by Victoria Romanova a.k.a. Milligan Vick is licensed under CC BY-SA 2.0

Обновление библиотеки PS Plus запланировано на 19 марта. Помимо упомянутых игр, пользователи сервиса с подпиской Premium и Extra также смогут попробовать NBA 2K24, Mystic Pillars: Remastered, Blood Bowl 3 и Super Neptunia RPG. В добавление к этим тайтлам будет доступна версия Dragon Ball Z: Kakarot для PS5, которая ранее уже присутствовала в каталоге, но без нативной поддержки текущего поколения консолей.

Кроме того, представители Sony объявили о расширении классической библиотеки PS Plus. Подписчики наивысшего уровня получат доступ к таким играм, как Jak and Daxter The Lost Frontier, Cool Boarders, Gods Eater Burst, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy и другое.