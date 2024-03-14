Почти готовы к запуску новые эпизоды Alan Wake 2: Night Springs и Lake House

Грядущие дополнения к Alan Wake 2: Night Springs и Lake House

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Скоро в игре Alan Wake 2 появятся два новых дополнения. Первое из них, под названием Night Springs, позволит игрокам вжиться в роль знакомых персонажей и пережить захватывающие события, вдохновленные культовым сериалом "Сумеречная зона".

Фото: flickr.com by K putt is licensed under CC BY-NC 2.0

Второе дополнение, Lake House, отправит геймеров на исследование тайн дома у озера, где снова пересекутся судьбы Саги Андерсон и Алана Уэйка.

Сэм Лейк, сценарист и геймдиректор, поделился обнадеживающими новостями о разработке этих дополнений, которые позволят еще глубже погрузиться в атмосферу темного мира игры.

Хотя точные даты выхода DLC пока не объявлены, предполагается, что Night Springs может быть доступен в конце весны или летом, а Lake House — к концу лета или осени.