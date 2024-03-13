Quinn "забрал золото" в европейском ладдере по Dota 2

Игрок клуба Gladiators Квин Quinn Каллахан во второй раз возглавил европейский ладдер по Dota 2.
Второе место занял Алан Satanic Галлямов из коллектива Yellow Submarine. Третье — Илья Kiritych Ульянов.
На портале Dotabuff сообщили, что у мидер Gladiators 53,84 процентов винрейта. Больше всего он играл на Templar Assassin.
Ранее Каллахан высказал свое мнение о киберспортсмене Satanic. Он назвал его скилловым геймером.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.