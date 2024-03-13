Геймеров в России обучат нормам гигиены и санитарии

Примерный план дополнительной образовательной программы по киберспорту утвердили в Министерстве спорта РФ. Документ есть на сайте для опубликования правовых актов.
В программу включили уровни подготовки киберспортсменов: начальный, учебно-тренировочный, этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства.
Так, на начальном этапе геймеров обучат понятиям гигиены и санитарии, спортсменам расскажут об уходе за телом и полостью рта, а также гигиенических требованиях к одежде и обуви.
Еще с учениками проведут воспитательную работу и процедуры по предотвращению допинга и борьбы с ним.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.