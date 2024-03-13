Геймеров в России обучат нормам гигиены и санитарии

Минспорт утвердил план дополнительной образовательной программы по киберспорту

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Примерный план дополнительной образовательной программы по киберспорту утвердили в Министерстве спорта РФ. Документ есть на сайте для опубликования правовых актов.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В программу включили уровни подготовки киберспортсменов: начальный, учебно-тренировочный, этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства.

Так, на начальном этапе геймеров обучат понятиям гигиены и санитарии, спортсменам расскажут об уходе за телом и полостью рта, а также гигиенических требованиях к одежде и обуви.

Еще с учениками проведут воспитательную работу и процедуры по предотвращению допинга и борьбы с ним.