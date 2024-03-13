Smooya раскритиковал игру s1mple в CS2

Игрок Smooya высказал свое мнение об игре в CS2 s1mple

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Геймер из Британии Оуэн smooya Баттерфилд прокомментировал игру Александра s1mple Костылева в CS2.

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По словам Оуэна, Костылев плохо проявляет себя из-за нехватки практики в новой игре. Киберспортсмен заявил об этом в ходе подкаста HLTV. org перед мейджором.

"CS2 — игра c новой механикой. S1mple не хотел играть первое время, покинул команду и вообще не выступал на соревнованиях. Он играет FPL, где бегает и троллит с Zeus x27 и дробовиками. Это не круто", — сказал smooya.

По его словам, s1mple мог продолжить доминировать, если бы не бросил игру и превзойти самого себя из CS: GO.

Добавим, что S1mple стал лучшим игроком 2022 по версии HLTV. org, но после релиза CS2 ушел в инактив. В начале этого года игрок вернулся в CS в составе Team Falcons, и потерпел поражение в первой же игре BLAST Premier: Spring European Showdown 2023.