В грядущем боевике No Rest for the Wicked от разработчиков Ori будет доступен автономный режим

Авторы игры Ori объявили, что их новый экшн под названием No Rest for the Wicked будет включать автономный режим. Некоторые игроки сомневались в этом из-за сходства с Diablo, где отсутствует полноценный одиночный режим. Однако разработчики решили предложить "богатый" игровой опыт и без доступа к сети.
Компания Moon Studios сообщила, что изначально No Rest for the Wicked разрабатывалась с учетом многопользовательских механик. Первое обновление после релиза в ранний доступ добавит мультиплеер для приключений с тремя друзьями.
Несмотря на это, одиночный режим не будет второстепенным благодаря обширному игровому контенту. Возможность играть без подключения к Интернету будет полезна для тех, кто сталкивается с проблемами со стабильностью сети.
No Rest for the Wicked поступит в ранний доступ 18 апреля.
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