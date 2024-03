В грядущем боевике No Rest for the Wicked от разработчиков Ori будет доступен автономный режим

No Rest for the Wicked: Moon Studios анонсировали автономный режим

Авторы игры Ori объявили, что их новый экшн под названием No Rest for the Wicked будет включать автономный режим. Некоторые игроки сомневались в этом из-за сходства с Diablo, где отсутствует полноценный одиночный режим. Однако разработчики решили предложить "богатый" игровой опыт и без доступа к сети.

Компания Moon Studios сообщила, что изначально No Rest for the Wicked разрабатывалась с учетом многопользовательских механик. Первое обновление после релиза в ранний доступ добавит мультиплеер для приключений с тремя друзьями.

Несмотря на это, одиночный режим не будет второстепенным благодаря обширному игровому контенту. Возможность играть без подключения к Интернету будет полезна для тех, кто сталкивается с проблемами со стабильностью сети.

No Rest for the Wicked поступит в ранний доступ 18 апреля.

