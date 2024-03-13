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Обязательную маркировку и классификацию видеоигр собираются ввести в России

Охрана психологического здоровья геймеров: в России готовятся к маркировке компьютерных игр

1:12
Видеоигры

Минэкономразвития разработало законопроект, суть которого — предупредить геймеров о сценах насилия, жестокости и нецензурной брани в видеоиграх. Для этого у нас в стране собираются ввести обязательную маркировку и классификацию компьютерных игр. Об этом пишут "Известия".

Охрана психологического здоровья геймеров: в России готовятся к маркировке компьютерных игр
Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Отметим, что по задумке Минэкономразвития согласно их законопроекту. информировать пользователей об особенностях контента для сохранения психологического здоровья населения, которое проводит время за видеоиграми, будут сами же продавци или разработчики тайтлов. Причем российское правительство также сможет устанавливать дополнительные разграничения игр.

Добавим, что задумку Минэкономразвития одобрили сами представители индустрии. Из этого следует, что уже в 2024 году в России могут начать проводить эксперимент по добровольной маркировке компьютерных игр.

Однако при реализации законопроекта могут появиться трудности. Например, популярные каналы дистрибуции игр, такие как Steam, EA Play, App Store, Google Play и другие, принадлежаще заружным компаниям, часто игнорируют требования законодательства РФ.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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