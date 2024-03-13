Владельцы PlayStation 5 столкнулись с проблемой, которая лишает их всех приобретенных игр

Новая проблема на PlayStation 5: пользователи теряют доступ к играм из библиотеки

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Пользователи на Reddit сообщают о возрастающем числе случаев странной ошибки на PlayStation, приводящей к потере доступа к ранее приобретенным играм и невозможности запустить загруженные. При попытке восстановить доступ к играм из библиотеки, магазин требует повторной покупки.

Фото: flickr.com by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Отмечается, что проблема распространена случайным образом и затронула уже более 50 пользователей.

По доказательствам, ошибка отменяет лицензию на использование приобретенных игр PlayStation. Важно понимать, что цифровые покупки не являются вашей собственностью — вы получаете право лишь на их использование.

Чтобы избежать проблемы, рекомендуется не использовать функцию "Восстановить лицензию" на консоли. Некоторые пользователи отмечают, что полный сброс консоли PlayStation 5 может помочь.

В Sony заявили, что уже работают над устранением проблемы.