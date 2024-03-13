Владельцы PlayStation 5 столкнулись с проблемой, которая лишает их всех приобретенных игр

Пользователи на Reddit сообщают о возрастающем числе случаев странной ошибки на PlayStation, приводящей к потере доступа к ранее приобретенным играм и невозможности запустить загруженные. При попытке восстановить доступ к играм из библиотеки, магазин требует повторной покупки.
Отмечается, что проблема распространена случайным образом и затронула уже более 50 пользователей.
По доказательствам, ошибка отменяет лицензию на использование приобретенных игр PlayStation. Важно понимать, что цифровые покупки не являются вашей собственностью — вы получаете право лишь на их использование.
Чтобы избежать проблемы, рекомендуется не использовать функцию "Восстановить лицензию" на консоли. Некоторые пользователи отмечают, что полный сброс консоли PlayStation 5 может помочь.
В Sony заявили, что уже работают над устранением проблемы.
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