Мечтают ли андроиды об инклюзивности?

Новый геймергейт: в Америке призвали бороться с критиками Sweet Baby

Видеоигры

Некоммерческая организация Take This, занимающаяся продвижением идей равенства и инклюзивности, а также пытающаяся сделать игровую индустрию безопасной для разработчиков и самих игроков, призвала студии и представителей индустрии объединиться в борьбе с геймерами, компаниями и организациями, недовольными играми Sweet Baby Inc. В числе главных рассадников "харассмента и абьюза" были названы мессенджер Discord, платформа Steam и соцсеть X *.

Фото: steampowered.com by Santa Monica Studio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рэйчел Кауэрт, член совета директоров фонда Take This, работающего за счет грантов, часть из которых выделяется Министерством внутренней безопасности США, уже назвала происходящее "геймергейтом-2". По ее мнению, в игровой индустрии нет места ненависти, притеснениям и токсичному поведению.

Напомним, что Sweet Baby Inc — канадская компания, которая специализируется на консультациях в сфере нарративного дизайна для игр, превращающих игровую индустрию в политический активизм. Создательница компании Ким Белэйр прямо угрожала "отменой" игр, если в них не будет "повестки". При этом 9 из 10 игр, с которыми работала Sweet Baby Inc, провалились.

* - Принадлежит компании Meta, заблокирована в РФ.