Игровая индустрия в России: небольшой спад в 2022 году, сейчас идет восстановление

Объем игрового рынка России составляет 3 миллиарда долларов

1:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Объем игрового рынка России составляет 3 миллиарда долларов, сообщил вчера на заседании рабочей группы Госдумы РФ по киберспорту глава издательского подразделения Tencent в России и СНГ, международный эксперт по видеоиграм Хишам Нуху.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт указал, что российский игровой рынок по-прежнему является одним из крупнейших в мире, несмотря на проблемы, с которыми столкнулся два года назад.

Напомним, в 2022 году множество крупных игровых компаний прекратили работу в России. Среди них — Sony, Microsoft, CD PROJEKT, Electronic Arts, Supercell и Rovio. Также из-за санкций возникли сложности с оплатой игр в Steam, Epic Games Store и других площадках.

Генеральный продюсер компании Game Art Pioneers Дмитрий Здесев полагает, что проблема российской игровой индустрии в том, что аудитория долгое время отдавала предпочтение иностранной продукции. По его мнению, у нас хватает специалистов, способных создавать конкурентоспособные и прибыльные проекты.