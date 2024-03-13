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Monster Hunter от Capcom исполнилось 20 лет

Продажи Monster Hunter: World превысили 25 миллионов копий

1:05
Видеоигры

Компания Capcom сообщила, что продажи Monster Hunter: World с момента релиза превысили 25 миллионов копий. По словам издателей, это самый продаваемый проект за всю историю студии. Что касается общих продаж игр этой серии, то за 20 лет они достигли отметки в 97 миллионов копий.

Продажи Monster Hunter: World превысили 25 миллионов копий
Фото: monsterhunter.com by Capcom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Напомним, что первая игра в rpg-серии Monster Hunter вышла в 2004 году. Проект стал частью стратегии Capcom по продвижению сетевых игр: нового на тот момент жанра, в котором игроки охотились на свирепых монстров вместе со своими друзьями. В итоге Monster Hunter стала безумно популярной, и со временем её слава вышла далеко за пределы Японии.

Monster Hunter: World стартовала в январе 2018-го на консолях PlayStation и Xbox, а в августе того же года она добралась до PC. Сейчас Capcom работает над новой полноценной частью серии Monster Hunter Wilds, релиз которой запланирован на 2025 год.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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