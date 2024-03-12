Для нового проекта Стиг Асмуссен собрал команду настоящих ветеранов

Покинув Electronic Arts прошлой осенью, Стиг Асмуссен, директор первых двух частей Star Wars Jedi, объявил об открытии собственной игровой студии под названием Giant Skull, сообщает портал Games Industry.
К команде Giant Skull присоединились и другие ветераны игровой индустрии. Среди них Джон Карр и Джефф Мэгерс из команды Star Wars Jedi: Survivor, арт-директор Fortnite Патрик Мерфи, а также разработчики из Respawn, Rockstar, Rocksteady, Epic, Sony Santa Monica и Blizzard.
Коллектив уже работает над дебютной AAA-игрой на Unreal Engine 5.
По словам Асмуссена, Giant Skull - это креативность и любознательность. "Мы собрали команду настоящих талантов, которые прославились захватывающими сценариями, героическими битвами и головокружительными путешествиями, и теперь наша задача - создать вселенную, в которой игроки захотят потеряться на многие годы", - заявил разработчик.
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