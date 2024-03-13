Релиз ремейка System Shock состоится 21 мая на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S

Определена дата релиза ремейка System Shock для игровых консолей

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Nightdive Studios объявила о выпуске ремейка киберпанк-хоррора System Shock на игровых консолях, сопровождая это трейлером.

Фото: flickr.com by Erik Sagen is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Переиздание представит обновленный геймплей, улучшенную графику и переработанные локации. После года эксклюзивности на ПК, релиз состоится на консолях 21 мая 2024 года, позволяя владельцам PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S окунуться в киберпанк-хоррор.

Первоначально ремейк System Shock был выпущен 30 мая 2023 года только для ПК после длительного процесса разработки и переносов. Обновленная версия получила высокие оценки: критики оценили игру на 78 баллов из 100, а пользователи — на 7,7 из 10.

System Shock - Official Announcement Trailer