Релиз ремейка System Shock состоится 21 мая на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S

Nightdive Studios объявила о выпуске ремейка киберпанк-хоррора System Shock на игровых консолях, сопровождая это трейлером.
Переиздание представит обновленный геймплей, улучшенную графику и переработанные локации. После года эксклюзивности на ПК, релиз состоится на консолях 21 мая 2024 года, позволяя владельцам PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S окунуться в киберпанк-хоррор.
Первоначально ремейк System Shock был выпущен 30 мая 2023 года только для ПК после длительного процесса разработки и переносов. Обновленная версия получила высокие оценки: критики оценили игру на 78 баллов из 100, а пользователи — на 7,7 из 10.
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