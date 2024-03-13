Погружение в мрачный Нью-Йорк 2329: Nobody Wants to Die — новая игра от Critical Hit Games

Издательство Plaion приступило к разработке дебютной игры студии Critical Hit Games из Вроцлава. Детективная антиутопия под названием Nobody Wants to Die выйдет в этом году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Её страница уже доступна на платформе Steam.
Сюжет игры разворачивается в мрачном Нью-Йорке 2329 года. В этой реальности люди обрели бессмертие, сохраняя сознание, но смерть остаётся неизбежной. Главный герой, детектив Джеймс Карра, работает в отделе по расследованию смертей. Ему предстоит раскрыть загадку, кто и почему начал охоту на элиту города.
Игрокам предстоит исследовать места преступлений, используя передовые технологии, такие как перемотка времени. Узнавая о жертвах и обстоятельствах их смерти, они смогут раскрыть тайны, лежащие в основе убийств, и столкнуться с безжалостной правдой.
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