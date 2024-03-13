TopSpin 2K25: релиз теннисного симулятора от Hangar 13 и 2K Games

Теннисный симулятор TopSpin 2K25 выйдет в свет 16 апреля

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Hangar 13 в соавторстве с издательством 2K Games объявили о грядущем релизе игры TopSpin 2K25, следующей части в популярной серии симуляторов тенниса, который запланирован на 16 апреля. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обложки различных изданий TopSpin 2K25 украсят изображения легендарных фигур тенниса и современных звёзд: Роджера Федерера, Серены Уильямс, Карлоса Алькараса, Иги Свёнтек и Фрэнсиса Тиафо. В самой игре можно выбрать одного из 25 профессиональных теннисистов. Советами и инструкциями игрокам будет помогать Джон Макинрой, озвучивший инструктора TopSpin Academy.

В игре доступны соревновательные режимы как для одиночной, так и для многопользовательской игры. Игроки смогут принять участие в четырёх исторических турнирах Большого Шлема и сразиться с оппонентами на таких знаменитых аренах, как Indian Wells, La Caja Magica, Pala Alpitour, Foro Italico и многие другие.

Rally On! | TopSpin 2K25 Official Announce Trailer | 2K