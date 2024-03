Tekken 8: игроки столкнулись с необычными оппонентами — металлическими кубами в онлайн режиме

Поклонники Tekken 8 обнаружили необычных противников в онлайн-режиме: вместо обычных бойцов, игрокам приходится сражаться с огромным металлическим кубом. Эту информацию фанаты игры поделились в своих твиттер-аккаунтах.

Фото: flickr.com by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0