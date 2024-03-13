Tekken 8: игроки столкнулись с необычными оппонентами — металлическими кубами в онлайн режиме

Поклонники Tekken 8 обнаружили необычных противников в онлайн-режиме: вместо обычных бойцов, игрокам приходится сражаться с огромным металлическим кубом. Эту информацию фанаты игры поделились в своих твиттер-аккаунтах.
Металлический куб является результатом творческого подхода фанатов, которые использовали редактор персонажей. Созданный костюм обеспечивает его владельцу значительное преимущество в бою, так как полностью скрывает все его движения. Игроки также отметили, что размеры куба настолько велики, что он не вмещается в экран битвы. Пока разработчики файтинга не прокомментировали данную проблему.
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