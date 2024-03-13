Демоверсия фанатского приквела Dark Souls 3 запланирована на 15 марта

Команда, занимающаяся разработкой модификации Dark Souls: Archthrones для Dark Souls 3, опубликовала свежий трейлер, в котором была анонсирована дата выхода демоверсии — 15 марта. В видеоролике зрители могут насладиться обзором игровых локаций и схваткой с одним из ужасных противников.
Сама модификация Dark Souls: Archthrones является предысторией к событиям Dark Souls 3. Игрокам будет предоставлен доступ к пяти различным мирам, включая локации из оригинальной Dark Souls. Среди них будет Королевство Лотрик. Однако вдохновение на заимствование не ограничивается только живописными местами. Создатели Archthrones также внедрят ряд механик из оригинала, а среди новшеств появятся новые враги, сюжетные линии NPC и разнообразные секреты.
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