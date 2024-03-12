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SumaiL проиграл суд Evil Geniuses: присяжные приняли сторону киберспортивной организации

Игрок SumaiL получил отказ в суде по своему иску против киберспортивной Evil Geniuses

0:58
Видеоигры

Профессиональный игрок в Dota 2 Саид Самаил SumaiL Хассан из Пакистана проиграл суд киберспортивной организации Evil Geniuses. Об этом сообщил журналист Ричард Льюис.

Игрок SumaiL получил отказ в суде по своему иску против киберспортивной Evil Geniuses
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Контракт был подписан в 2016 году. В суде юристы игрока настаивали на том, что клуб воспользовался наивностью молодого киберспортсмена и навязал ему "драконовские санкции и сокращения" во время ухода из коллектива. Дело передали в суд присяжных. По всем пунктам они приняли сторону Peak6 и Evil Geniuses, не удовлетворив ни одной претензии со стороны SumaiL и его юристов.

Напомним, Evil Geniuses была первой командой SumaiL — в 2015 году он заменил ушедшего в Team Secret Артура Arteezy Бабаева. За четыре года в EG, Хассан выиграл несколько крупных турниров, в том числе Dota 2 Asia Championships и The International 2015.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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