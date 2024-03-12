ATF высказался об игроке TORONTOTOKYO: "Нет у нас нет никакого бифа"

Игрок Team Falcons по Dota 2 Аммар ATF Ассаф прокомментировал трешток Александра TORONTOTOKYO Хертека в свой адрес на DreamLeague Season 22.
Ассаф высказался во время стрима Жана Gorgc Стефановски.
"Нет, нет у нас нет никакого бифа", — заявил игрок.
Киберспортсмен добавил, что они с TORONTOTOKYO вроде друзья. В гранд-финале DreamLeague S22 Хертек писал в чат лобби оскорбления в адрес Ассафа. До этого тиммейт ATF Станислав Malr1ne Поторак тоже высказался по этому поводу:
"Он пишет то, что просто выходит за рамки".
Позже и сам TORONTOTOKYO заявил, что не собирался обижать оппонента, назвав его "братишкой".
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.