ATF высказался об игроке TORONTOTOKYO: "Нет у нас нет никакого бифа"

ATF признался, что у него нет вражды с TORONTOTOKYO

Игрок Team Falcons по Dota 2 Аммар ATF Ассаф прокомментировал трешток Александра TORONTOTOKYO Хертека в свой адрес на DreamLeague Season 22.

Фото: Ольга Алексеева

Ассаф высказался во время стрима Жана Gorgc Стефановски.

"Нет, нет у нас нет никакого бифа", — заявил игрок.

Киберспортсмен добавил, что они с TORONTOTOKYO вроде друзья. В гранд-финале DreamLeague S22 Хертек писал в чат лобби оскорбления в адрес Ассафа. До этого тиммейт ATF Станислав Malr1ne Поторак тоже высказался по этому поводу:

"Он пишет то, что просто выходит за рамки".

Позже и сам TORONTOTOKYO заявил, что не собирался обижать оппонента, назвав его "братишкой".