Турнир с призовым фондом в $100 тыс пройдет по Dota 2

С 16 по 19 марта в дистанционном формате пройдет чемпионат 1win Series Dota 2 Spring. Состязание анонсировал турнирный оператор 1win esports.
Участники чемпионата поборются за призовой фонд, который составит $100 тысяч. Восемь команд: Team Spirit, Team Liquid, Virtus.pro, 1WIN, Entity, L1ga Team, MOUZ и PSG Quest примут участие в турнире. Киберспортсменов разделят на два состава, где они сыграют матчи по системе GSL. Сильнейшие войдут в плей-офф чемпионата.
Ивент состоится в формате single-elimination с матчами до двух побед и финалом до трех побед. Организаторы сообщили, что проведут серию киберспортивных турниров.
Отметим, что анонсировали чемпионат на официальном канале 1win в Telegram.
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