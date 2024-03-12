Появился дубляж игры A Plague Tale: Innocence на русском языке

Студия GamesVoice выпустила неофициальную русскую озвучку игры A Plague Tale: Innocence. Видео появилось на YouTube.
Игру A Plague Tale: Innocence с русской озвучкой можно бесплатно скачать в виде мода для ПК-версии игры. Этот проект оплатили спонсоры.
Ранее студия GamesVoice выпустила озвучку для A Plague Tale: Requiem, продолжения Innocence. A Plague Tale: Innocence — первая часть дилогии от студии Asobo Studio. В игре говорится о жизни девушки Амиции и ее младшем брате Гуго. Они живут, скрываясь от Инквизиции во Франции эпохи Средневековья. Также в игре они уходят от полчищ крыс, которые бегают по всему городу.
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