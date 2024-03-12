9Class высказался о присоединении Tobi к Tundra

Саппорт Tundra Esports 9Class развеял слух об участии Tobi в клубе Tundra

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Саппорт Tundra Esports Эдгар 9Class Налтакян ответил на счет информации о переходе Тобиаса Tobi Бучнера в его клуб. Он написал об этом в комментариях к публикации Алексея STORM Туманова в канале Telegram.

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Слухи о присоединении нового участника к команде киберспортсмен назвал "фейком".

Туманов до этого разыскал косвенные подтверждения тому, что Бучнер будет новым офлейнером в коллективе Tundra. STORM обратил внимание, что Tobi находится в закрытом лобби в одно время с клубом 9Class.

Добавим, в конце февраля из коллектива Tundra исключили Ивана MinD_ContRoL Бориславова в игре Dota 2 во время DreamLeague Season 22. Он занимал позицию офлейнера.