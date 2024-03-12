Open: королевская битва по мотивам Спилберга

Walker Labs начали работу над игрой по фильму "Первому игроку приготовиться"

0:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Readyverse Studios объявила о начале работы над Open — королевской битвой ААА-класса для PC и консолей по мотивам фильма "Первому игроку приготовиться".

Фото: youtube.com by Readyverse Studios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За разработку проекта возьмется студия Walker Labs, в которой работают ветераны игровой индустрии из DICE, Epic Games, Microsoft, Mojang, Ubisoft, Remedy, Sony и EA, при поддержке самого Эрнеста Клайна, автора бестселлера "Первому игроку приготовиться", ставшей основой для одноименной экранизации.

Боевик Стивена Спилберга вышел в 2018 году и был номинирован на BAFTA, Oscar и MTV Movie Awards. В фильме рассказывается о будущем, где люди все больше времени проводят в виртуальной мета-вселенной.

OPEN | Official Teaser