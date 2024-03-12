Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, какие узлы автомобиля не стоит трогать без необходимости
Гендиректор туроператора "Дельфин" Ромашкин рассказал о цене санаторных путевок в Подмосковье
Внебрачный сын Михаила Жванецкого жертвует деньги ВСУ: история скандального обращения к корреспонденту
Исследователи обнаружили новую информацию, скрывающуюся над 60-летним пожаром
Тыквенное масло для кожи: естественное средство против старения и несовершенств
Чем нельзя кормить котенка
Как варить картошку в кастрюле по всем правилам
На что обращать внимание при выборе клюквы?
Актер из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов оказался в центре скандала после видео с перепалкой в метро
Open: королевская битва по мотивам Спилберга

Walker Labs начали работу над игрой по фильму "Первому игроку приготовиться"

0:46
Видеоигры

Компания Readyverse Studios объявила о начале работы над Open — королевской битвой ААА-класса для PC и консолей по мотивам фильма "Первому игроку приготовиться".

Walker Labs начали работу над игрой по фильму "Первому игроку приготовиться"
Фото: youtube.com by Readyverse Studios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За разработку проекта возьмется студия Walker Labs, в которой работают ветераны игровой индустрии из DICE, Epic Games, Microsoft, Mojang, Ubisoft, Remedy, Sony и EA, при поддержке самого Эрнеста Клайна, автора бестселлера "Первому игроку приготовиться", ставшей основой для одноименной экранизации.

Боевик Стивена Спилберга вышел в 2018 году и был номинирован на BAFTA, Oscar и MTV Movie Awards. В фильме рассказывается о будущем, где люди все больше времени проводят в виртуальной мета-вселенной.

OPEN | Official Teaser
Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Последние материалы
Тыквенное масло для кожи: естественное средство против старения и несовершенств
Чем нельзя кормить котенка
Как варить картошку в кастрюле по всем правилам
На что обращать внимание при выборе клюквы?
Актер из "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов оказался в центре скандала после видео с перепалкой в метро
Wall Street Journal: Котик хочет купить TikTok
Туристы напрасно понадеялись прогуляться по Пекину без визы
Фруктовый салат с манго и йогуртом: идеальный десерт для женщин
Самые интересные суеверия о кошках
Отдых души и тела: рецепт домашней соли для ванны с лепестками роз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников