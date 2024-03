Разработчики The Elder Scrolls Online раскрыли детали игрового процесса в новом дополнении Scions of Ithelia

Новое DLC для The Elder Scrolls Online

Видеоигры

Bethesda объявила о выпуске нового платного дополнения для ролевой онлайн игры The Elder Scrolls Online на ПК. Новое дополнение Scions of Ithelia, было представлено в свежем трейлере. Подписчики ESO Plus смогут бесплатно ознакомиться с DLC.

Фото: flickr.com by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Scions of Ithelia предлагает доступ к двум новым подземельям, Oathsworn Pit и Bedlam Veil, предназначенными для четырех игроков. В этих местах игроков ждут встречи с орками, культистами и связанные с ними истории, а также разные испытания и награды.

Дополнение Scions of Ithelia для Xbox и PlayStation появятся 26 марта.

The Elder Scrolls Online - Scions of Ithelia Gameplay Trailer