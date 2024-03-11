PUBG: В среднем в сутки банили до 8900 игроков

За год в PUBG забанили несколько миллионов

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Разработчики из Krafton поделились статистикой по борьбе с читерами в PUBG: Battlegrounds за 2023 год.

Фото: store.steampowered.com by KRAFTON is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Количество заблокированных игроков возросло на 33 процента, и если в 2022 году наказание получили около 2 400 000 мошенников, то в 2023 году цифра выросла примерно до 3 200 000. В среднем в сутки банили до 8900 игроков.

По словам сотрудников, античит-системы в игре продолжают дорабатывать, однако нечестные геймеры находят все новые способы обхода.

В этом году в PUBG появится несколько новых функций. Знаменитая игра, которая остается одной из самых популярных на консолях и ПК даже спустя шесть лет после запуска, получит разрушаемую среду, движок Unreal Engine 5, пользовательский контент и многое другое.