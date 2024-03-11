Thorgal и The Night Wanderer от ветеранов CD Projekt RED и Ubisoft

Польша: два новых экшна про викингов от Mighty Koi

0:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Польская студия Mighty Koi анонсировала сразу две новые игры на темы скандинавской мифологии и литературы.

Фото: europecomics.com by Jean Van Hamme is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это приключенческий экшен Thorgal по мотивам культовых комиксов, созданных бельгийским писателем Жаном Ван Хаммом и польским графиком Гжегожем Росиньским, а также The Night Wanderer, RPG-адаптация популярного фэнтэзи-цикла "Повелитель ледяного сада" Ярослава Гжендовича.

В команду разработчиков входят бывшие сотрудники FromSoftware, Konami, Wargaming, CD Projekt RED, а также Ubisoft.

Игры на движке UE5 выйдут на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Когда - пока неизвестно.