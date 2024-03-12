Полноценная версия MultiVersus, включающая обновленный сетевой код и режим PvE, выходит 28 мая

Разработчики из Player First Games объявили дату выхода обновленной полной версии игры и раскрыли некоторые детали об улучшенном проекте.
Фото: wikimedia.org by Warner Bros is licensed under Общественное достояние (Public Domain)
Изначально MultiVersus была представлена в бета-версии, окончание тестирования которой пришлось на июнь 2023 года. После этого команда начала активную работу над усовершенствованием файтинга, учитывая полученный опыт и отзывы игроков.
Вот некоторые из изменений в обновленной MultiVersus:
Расширенный список культовых персонажей и локаций;
Внедрение новых механик и приемов для всех бойцов;
Переход на Unreal Engine 5 для повышения качества графики и освещения;
Новый сетевой код для более точного учета действий игроков;
Улучшенная производительность на всех платформах;
Новый PvE-режим с уникальными наградами.
MultiVersus снова стартует 28 мая на ПК, PlayStation и Xbox с поддержкой кросс-плея и кросс-прогресса.
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MultiVersus - Official Developer Update: The Road to Launch
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