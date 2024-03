Полноценная версия MultiVersus, включающая обновленный сетевой код и режим PvE, выходит 28 мая

Player First Games: MultiVersus готовится к возвращению с обновленным геймплеем и графикой

Разработчики из Player First Games объявили дату выхода обновленной полной версии игры и раскрыли некоторые детали об улучшенном проекте.

Изначально MultiVersus была представлена в бета-версии, окончание тестирования которой пришлось на июнь 2023 года. После этого команда начала активную работу над усовершенствованием файтинга, учитывая полученный опыт и отзывы игроков.

Вот некоторые из изменений в обновленной MultiVersus:

Расширенный список культовых персонажей и локаций;

Внедрение новых механик и приемов для всех бойцов;

Переход на Unreal Engine 5 для повышения качества графики и освещения;

Новый сетевой код для более точного учета действий игроков;

Улучшенная производительность на всех платформах;

Новый PvE-режим с уникальными наградами.

MultiVersus снова стартует 28 мая на ПК, PlayStation и Xbox с поддержкой кросс-плея и кросс-прогресса.

