Студия Deviation Games, партнер Sony, закрылась без официального анонса игры для PlayStation

Deviation Games: закрытие студии без релиза ожидаемой игры

Deviation Games была основана Дэйвом Энтони и Джейсоном Бланделлом, бывшими сотрудниками студии Activision Treyarch, ответственной за известную серию игр Call of Duty: Black Ops.

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После создания студии Deviation Games стало известно, что студия заключила соглашение с Sony о разработке оригинальной игры класса AAA для платформы PlayStation. К сожалению, на этой неделе появилась информация о закрытии Deviation Games без выпуска ожидаемой игры, которая до сих пор оставалась без названия и описания. Официальное подтверждение о закрытии пришло в виде сообщения в LinkedIn от Кристе Сталл, ранее занимавшей должность директора по персоналу и операциям в Deviation Games.