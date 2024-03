Студия Deviation Games, партнер Sony, закрылась без официального анонса игры для PlayStation

Deviation Games была основана Дэйвом Энтони и Джейсоном Бланделлом, бывшими сотрудниками студии Activision Treyarch, ответственной за известную серию игр Call of Duty: Black Ops.

Фото: flickr.com by Shai Barzilay is licensed under CC BY-NC 2.0