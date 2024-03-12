Тодд Говард попросил исключить несколько сцен из предстоящего сериала Fallout, которые будут присутствовать в следующей игре

Глава Bethesda попросил удалить некоторые сцены из сериала Fallout

0:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

По запросу Тодда Говарда, главы Bethesda Softworks, из сериала по Fallout были исключены определенные сцены и детали. Эту информацию создатели адаптации передали в комментариях для Den of Geek.

Фото: wikimedia.org by Mr. Pip-Boy is licensed under CC BY-SA 4.0

Авторы сериала по Fallout отмечают, что во время производства Тодд Говард настоял на изменениях или полном удалении некоторых моментов. Это связано с тем, что некоторые идеи и сюжетные детали будут использованы в следующей видеоигре франшизы.

Релиз сериала по Fallout запланирован на 12 апреля 2024 года. Шоу расскажет о Люси (сыгранной актрисой Эллой Парнелл), которая покидает свое родное Убежище, чтобы помочь оставшимся выжившим.