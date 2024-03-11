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Том Хендерсон раскрыл детали новой Ghost Recon от Ubisoft

Инсайдер раскрыл первые детали грядущей игры Ghost Recon

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Видеоигры

Ubisoft в настоящее время работает над следующей частью Ghost Recon. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон на портале Insider Gaming.

Инсайдер раскрыл первые детали грядущей игры Ghost Recon
Фото: flickr.com by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Согласно Хендерсону, игра разрабатывается под кодовым названием Project Over и будет представлена от первого лица. Проект получил вдохновение от серии Call of Duty Modern Warfare по тональности и геймплею, а визуально будет напоминать шутер Ready or Not. Сюжет игры развернется во время фиктивной наемной войны и будет включать миссии, вызывающие этические дилеммы.

Релиз Ghost Recon: Project Over запланирован на 2025-2026 годы, хотя точная дата выпуска пока неизвестна. Платформы, на которые игра будет выпущена, пока не уточнены, но ожидается, что шутер станет доступен на ПК и современных консолях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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