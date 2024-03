Том Хендерсон раскрыл детали новой Ghost Recon от Ubisoft

Инсайдер раскрыл первые детали грядущей игры Ghost Recon

Ubisoft в настоящее время работает над следующей частью Ghost Recon. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон на портале Insider Gaming.

Согласно Хендерсону, игра разрабатывается под кодовым названием Project Over и будет представлена от первого лица. Проект получил вдохновение от серии Call of Duty Modern Warfare по тональности и геймплею, а визуально будет напоминать шутер Ready or Not. Сюжет игры развернется во время фиктивной наемной войны и будет включать миссии, вызывающие этические дилеммы.

Релиз Ghost Recon: Project Over запланирован на 2025-2026 годы, хотя точная дата выпуска пока неизвестна. Платформы, на которые игра будет выпущена, пока не уточнены, но ожидается, что шутер станет доступен на ПК и современных консолях.