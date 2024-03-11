Игрок durachyo рассказал, за сколько денег мог бы бросить карьеру: девятизначное число в валюте

Durachyo сообщил, ради чего перестал бы играть в Доту

0:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игрок клуба Gladiators по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов рассказал, ради чего завершит карьеру. Геймер сообщил об этом в ролике на личном канале на YouTube.

Фото: flickr.com by Kevin Tao is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Тут дело не в деньгах, а в эмоциях. В общении с людьми. Я бы мог сказать $100 млн, но вдруг я когда-нибудь заработаю больше? Золотая карточка с безлимитом, если уже на то пошло, но деньги эмоций не заменят", — сказал Антон.

Ранее Шкредов рассказал о составе мечты по Dota 2. Причем игрок не включил в него действующих тиммейтов своего текущего клуба. В коллектив мечты Антона попали Данил gpK~ Скутин, Иван Pure~ Москаленко и другие.