Игрок клуба Gladiators по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов рассказал, ради чего завершит карьеру. Геймер сообщил об этом в ролике на личном канале на YouTube.
"Тут дело не в деньгах, а в эмоциях. В общении с людьми. Я бы мог сказать $100 млн, но вдруг я когда-нибудь заработаю больше? Золотая карточка с безлимитом, если уже на то пошло, но деньги эмоций не заменят", — сказал Антон.
Ранее Шкредов рассказал о составе мечты по Dota 2. Причем игрок не включил в него действующих тиммейтов своего текущего клуба. В коллектив мечты Антона попали Данил gpK~ Скутин, Иван Pure~ Москаленко и другие.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.