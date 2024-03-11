Solo высказался о команде Team Falcons

Киберспортсмен Solo назвал команду Team Falcons по Dota 2 дикой

0:52 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Капитан состава 9Pandas Алексей Solo Березин поделился своим мнением по поводу участником команды Team Falcons по Dota 2. Он высказался в ходе стрима на Twitch, момент с которого опубликовали в Telegram-канале LEGENDWP.

Фото: wikimapia by Willhire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Team Falcons дикие, да. Надо срочно патч", — сказал Березин.

Напомним, что 10 марта Team Falcons одержала победу над BetBoom Team в гранд-финале DreamLeague Season 22. Игра завершилась со счетом 3:0. До этого коллектив Цзинцзюня Sneyking У выиграл BetBoom Dacha Dubai 2024. Тогда Team Falcons победила Team Liquid со счетом 3:0.

Игры DreamLeague Season 22 провели онлайн с 25 февраля по 10 марта. 16 клубов поборолись за миллион долларов и очки EPT.