Объявили всех участников BLAST Premier: Spring Final 2024

Объявили команды киберспортсменов, которые примут участие в BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2. Всего восемь команд прошли отбор.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository