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Рукопашные приёмы, магия и иллюзии: в Dragon's Dogma 2 появятся Трикстер и Мистическое копьё

Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что в игре появятся Трикстер и Мистическое копьё

1:14
Видеоигры

Пока сообщество развлекается созданием персонажей с помощью редактора Dogma 2 от Dragon, команда под руководством Хидеаки Истуно раскрывает подробности Ярости Трикстера и Мистического Копьеносца.

Разработчики Dragon's Dogma 2 рассказали, что в игре появятся Трикстер и Мистическое копьё
Фото: krot.info

Как и в случае с магом-лучником из Dragon's Dogma 2, Трикстер и Мистическое копьё станут двумя эксклюзивными призваниями, то есть классами, которые могут быть открыты только для главного героя, а не для его пешек.

Трикстер — это мастер иллюзий и скрытности, который будет использовать уникальное оружие Кадила, чтобы дезориентировать противников иллюзиями, которые заставляют их атаковать своих союзников. Опять же, с помощью Кадила и его многочисленных заклинаний можно временно увеличить силу пешек сверх их предела.

Диапазон атак, которые можно нанести противнику, надев одежду Мистического Копьеносца, варьируется от парализующих ударов до специальных приёмов, позволяющих игроку швырять во врагов целую серию предметов.

Те, кто хочет глубже изучить технику атаки, специальные приёмы и оборонительные стратегии Мистического копья и Трикстера, могут сделать это с 22 марта 2024 года, как раз к выходу Dragon's Dogma 2 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Вот почему Dragon's Dogma 2 будет шедевром
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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