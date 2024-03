Satisfactory на Unreal Engine 5: вышел ролик от разработчиков Satisfactory 1.0

Your browser does not support the audio element.

После многих лет раннего доступа в 2024 году выходит версия 1.0 Satisfactory, а вместе с ней и целая серия графических улучшений, игровых дополнений и важных изменений, обещанных студиями Coffee Stain.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository