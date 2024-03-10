Satisfactory на Unreal Engine 5: вышел ролик от разработчиков Satisfactory 1.0

После многих лет раннего доступа в 2024 году выходит версия 1.0 Satisfactory, а вместе с ней и целая серия графических улучшений, игровых дополнений и важных изменений, обещанных студиями Coffee Stain.
Дополнение предвещает настоящий рестайлинг Satisfactory с переходом на Unreal Engine 5, начиная с научно-фантастической игры в песочнице.
В видеоролике, опубликованном командой Coffee Stain, показан новый костюм, который носят пионеры, исследователи и космические инженеры, которым поручено колонизировать и "индустриализировать" чужую планету, что является фоном для подвигов, совершаемых энтузиастами.
Костюм "Пионер" уже будет доступен при выходе Satisfactory 1.0.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.